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Ankara-Sivas YHT hattından demir korkuluk çalarken yakalandılar

ANKARA-SİVAS YÜKSÜK HIZLI TREN HATTI (YHT) İNŞAAT ŞANTİYESİNDEN ÇALDIKLARI DEMİR KORKULUKLARI KAMYONETTE TAŞIRKEN JANDARMA TARAFINDAN YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 12.11.2020, 14:10
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Ankara-Sivas YHT hattından demir korkuluk çalarken yakalandılar

Ankara-Sivas Yüksük Hızlı Tren Hattı (YHT) inşaat şantiyesinden çaldıkları demir korkulukları kamyonette taşırken jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) inşaat şantiyesinden demir korkulukların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit ettikleri kamyoneti Kadıoğlu Mahallesinde durdurdu. Kamyonetin kasasında 5 adet demir korkuluk ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A. ve G.K. isimli şüphelilerin 3 ay önce de yine YHT hattından hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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