Ankara sele teslim oldu: 1 ölü

Ankara’da etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle bir binanın bodrum katında mahsur kalan bir genç kız hayatını kaybetti.

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası birçok ilçede sel meydana geldi. Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi’nde bulunan bir binanın bodrum katındaki daireyi sel suları bastı. 21 yaşındaki Busenur Doğanay su basan dairede mahsur kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma dalgıçlarının çalışması sonucu Doğanay’ın cansız bedenine ulaşıldı. Doğanay’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

“Bir genç kızımız vefat etti”

Busenur Doğanay’ın cansız bedenine ulaşıldığı Keçiören’deki evine gelen Ankara Valisi Vasip Şahin basın mensuplarına açıklamada bulundu. Şahin, “Daire eksi 1’de olduğu için oraya tamamen sular dolmuş. Orada hayatını kaybetti vatandaşımız. Buraya ekipler en kısa sürede intikal edip, gerekli çabayı gösterdiler. Ama maalesef üzücü sonuç, bir genç kızımız vefat etti. Mevcut eksi 1’in üzerindeki kota kadar, yani üst katın yarısına kadar su çıkmış. Binanın arka tarafından ani su baskını olmuş. Yardım istediğinde su belli bir seviyeyi geçmiş” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sel bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Yavaş, “1200 noktadan ihbar geldi. Ama şehrin diğer taraflarında damla yok. İklim değişikliği sebebiyle yağışlar uzun sürüyor. Lokal yağıyor. Buna göre yenide tedbir almak durumundayız. Başımız sağ olsun hepimize geçmiş olsun” dedi.

“Canınızı kurtarın dedim”

Sel baskınında evi sular altında kalan Adnan Ceylan, “Her yağmurda böyle oluyor. Ben iş yerindeydim. Eşim bana yağmur yağdığını söyledi. Kapının ve pencerenin kırıldığını söyledi. Ben de çocuğu al çık dedim. Canınızı kurtarın dedim. Ev kullanılmaz durumda” diye konuştu.

Ankara’nın bazı ilçelerinde cadde ve sokaklar göle döndü

Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar sulara gömülürken, sürücüler göle dönen yollarda zor anlar yaşadı. Birçok evi ve dükkanı su bastı. Vatandaşlar su basan dükkanlarını ve evlerini kendi imkanları ile boşaltmaya çalıştı. Belediye ve itfaiye ekipleri ise çalışmalarına devam ediyor.