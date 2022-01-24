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Ankara-Samsun yolunda kilometrelerce tır konvoyu

Ankara-Samsun karayolunun tırların geçine kontrollü olarak açılması sonrası 3 gündür yollarda bekleyen tırlar kar küreme aracı ve polis eskortu eşliğinde kilometrelerce konvoy oluşturarak yoluna devam etti.

Asayiş 24.01.2022, 12:47
Ankara-Samsun yolunda kilometrelerce tır konvoyu

Ankara-Samsun karayolunun tırların geçine kontrollü olarak açılması sonrası 3 gündür yollarda bekleyen tırlar kar küreme aracı ve polis eskortu eşliğinde kilometrelerce konvoy oluşturarak yoluna devam etti.

Samsun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara karayolunu kullanan tırların kayarak makaslama yapıp yolun trafiğini aksatmaması için cumartesi gününden itibaren yol kenarlarına depolanarak geçişlerine izin verilmedi. Dün 610 tırın bekletildiği öğrenilmişti, zaman geçtikçe bu sayı da arttı.

Samsun istikametinde tır geçişleri açıldı

Bekleyişin 3’üncü gününde, bugün sabah saatlerinde karayolunun tekrar tır geçişine açılması için Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ilk olarak Samsun istikametine giden tırların geçişine izin verildi. Geçiş öncesi yol kenarlarında bekletilen tırlar bir araya getirildi. Önde kar küreme aracı ve polis eskortu eşliğinde kilometrelerce tır konvoyu oluşturularak güvenli geçiş sağlandı. Bekleyişin bitmesini tır sürücüleri kornalarına basarak kutladı.

Ankara istikametinde bekleyiş sürüyor

Ankara istikametine gidecek tırlara ise trafik ekiplerince, birkaç saat içinde yolun açılacağı bilgisi verildi. Samsun istikametinde olduğu gibi tırların bir araya getirilerek konvoy oluşturulması için çalışma başlatıldı. Ankara istikametinde bekleyişlerine devam eden tır sürücüleri, yolun bir an önce açılmasını istedi.

“Bütün çileyi tırlar çekiyor”

Tır Sürücüsü Abdullah Bilgiç, “Samsun istikametine gelişler şu anda serbest bırakıldı. Yol kenarlarında bekleyen tüm meslektaşlarımız şu anda hızlı bir şekilde geçişlerini yapıyor. Tabii onların inmesi ve yolların açılması bizi de mutlu ediyor. Biz de umuyoruz ki birkaç saate veya en geç akşama kadar buradan çıkarız. Bu şekilde olursa güzel olacak ama şu an için Ankara istikametinde geçişimize izin verilmiyor. Günlerdir burada olanlar var, beklemeye devam ediyoruz. Az önce Samsun istikametine belki de binin üzerinde araç indi. İnşallah bu şekilde olur da yollar bir daha da kapanmaz. Tırların burada bekletilmesinin sebebi bence hazırlıksız çıkan ufak araçlar. Fakat bütün çileyi kahrı tırlar çekiyor” dedi.

Tır sürücüsü Kadir Arslan, “Polisler az önce geldi. Samsun istikametinde tır geçişlerine izin vermeye başladılar. Ankara istikametindeki bizlere de 2 saate kadar izin vereceklerini bildirdiler. En azından Samsun istikametinde bekleyen araçlar geçti. Umuyoruz ki biz de 2 saate kadar buradan çıkacağız. Bizim arkamızda Ankara istikametinde bekleyen şu anda belki 500 tır vardır. Bir o kadar tırı sollayıp geldim. Samsun istikametinde de geçişin açılmasıyla yaklaşık 20 dakikadır tır konvoyu geçmeye devam ediyor” diye konuştu.

“Cumartesiden bu yana bekliyoruz”

Tır sürücüsü Gürkan Kaya, “Cumartesi akşamı 19.30’da Samsun’dan çıktık. O zamanda beri burada bekliyoruz. Bugün bekleyişin 3’üncü günü. Maalesef tırlar makaslıyormuş. Güvenlik güçlerinin bizlere söylediği bu. Şu anda tırların geçişlerine izin verilmiyor. Devletimizden Allah razı olsun. Jandarma, ‘Ekmek, su veya başka bir ihtiyacınız var mı’ diye sordu. Şu anlık bir problemimiz yok. Sadece şu ki araçlarımızda dereceli gıda ürünü var. Bozulmak üzere olabilir. O yüzden yol bir an önce açılırsa çok iyi olacak” şeklinde konuştu.

Yoğun kar yağışı devam edecek

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, ili etkisi altına alan yoğun kar yağışının meteorolojik verilere göre birkaç gün daha devam etmesinin tahmin edildiğini, bu nedenle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini dile getirdi.

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