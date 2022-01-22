Ankara polisi suç makinesi hırsızlık çetesini çökertti

Başkent polisi, evlerden hırsızlık yapan suç makinesi hırsızlık çetesini Kırıkkale’de 25 adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 23 kişiden 6’sının toplam 623 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Ankara ve çevre illerde evlerde gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık teknik takipte hırsızlık çetesinin üçlü veya dörtlü gruplar halinde örgütlü olarak hırsızlık yaptıklarını ve geçimini de bu yolla sağladıklarını tespit etti. 110 polisin katılımı ile Kırıkkale’de 25 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek, çeşitli ziynet eşyaları ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan S.V.’nin 104, Z.O.’nun 94, F.G.’nin 72, E.G.’nin 58, G.O.’nun 41, Ç.E.’nin 30 olmak üzere hırsızlık çetesi üyelerinin toplamda 623 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.