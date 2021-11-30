Ankara polisi esnafı canından bezdiren Karapürçek Çetesini çökertti

Ankara polisi Antındağ ilçesine bağlı Karapürçek’te baskı ile esnafları canından bezdiren çeteyi çökertti. Polisin düzenlediği operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütlerine yönelik düzenlenen çalışmalarda elebaşı G.A. ve örgüt yöneticisi Ü.Ç.’nin adam öldürme suçlarından cezalarının bulunduğu, Yargıtay’da kararın onama aşamasında olduğu, bu nedenle de şahısların arama kayıtlarının çıkıp polise yakalanmadan önce malvarlığı edinmek istedikleri belirlendi. Zanlıların kazandıkları paralar ile yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları tespit edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, çetenin Altındağ ilçesi Karapürçek semtinde esnaflara baskı yaparak yüklü miktarlarda haksız menfaat temin ettikleri, esnafları korkutarak kokoreç tezgahı ve büfe gibi bir çok iş yerinin işletmesini ele geçirdikleri anlaşıldı. Çetenin bir çok iş yeri kurşunlama olayına da karıştıkları, esnaftan koruma adı altında haraç topladıkları da tespit edildi.

Çetenin ele başı G.A. ve örgüt yöneticisi Ü.Ç.’nin adam öldürme suçundan cezaları kesinleşerek aranma kayıtları çıkması üzerine şahısların yurtdışına kaçma hazırlıkları yaptıkları sırada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak eş zamanlı olarak 7 ev, 5 iş yeri ve 1 çiftlik evi olmak üzere toplam 13 adrese düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılarla birlikte yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, akrep tabir edilen otomatik tabanca ve çok sayıda değişik çaplarda fişek ele geçirildi.