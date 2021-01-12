Ankara-Niğde yolunda trafik kazası: 2 yaralı

Ankara-Niğde karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Niğde karayolu Şereflikoçhisar mevkiinde 59 KA 873 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi. Otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.