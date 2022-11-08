Ankara merkezli yürütülen soruşturmada: 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, dolandırıcılık suçundan kaynaklanan soruşturma çerçevesinde Ankara merkezli 10 ilde toplam 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıkladı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Örgüt faaliyeti kapsamında bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İnstagram isimli sosyal medya sitesinde üyelik kaydı bulunan gerçek kişilere ait hesapları hileli yollarla ele geçirmek suretiyle haksız kazanç elde edip bu malvarlığı değerlerini akladıkları belirlenen (9) ’u organizatör toplam 58 şüpheli hakkında, 8 Kasım tarihinden itibaren Ankara merkezli 10 ilde yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığınca sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."