Ankara merkezli yargı sınavı operasyonunda Samsun’da 1 hakim gözaltına alındı

Ankara merkezli 23 ilde yargı sınavındaki usulsüzlük ile ilgili düzenlene eş zamanlı operasyonda Samsun’da bir hakim gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü yargı sınavındaki usulsüzlük ile ilgili bu sabah Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Samsun’da eski Kavak Hakimi S.A. da Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde sabaha karşı yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen S.A., Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.