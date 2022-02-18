Ankara merkezli iki ilde "İhaleye Fesat" operasyonu: 12 gözaltı

Ankara merkezli iki ilde ihalelere fesat karıştırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen “İhaleye Fesat” isimli operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 şüphelinin ihalelere fesat karıştırarak haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Yaptıkları 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu harekete geçen ekipler, Ankara ve Elazığ’da düzenledikleri eş zamanlı “İhaleye Fesat” adlı operasyonda 12 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin birçok şahsı tehdit ve baskı ile korkutarak yaklaşık 100 bin lira haksız kazanç elde ettiği ve kendileri dışında ihaleye girmek isteyen mağdurları tehdit ederek girmelerini engellediği tespit edildi. Bazı mağdurların ise ihaleye girmelerine müsaade eden zanlıların ihaleyi aldıktan sonra zorla paralarına el koydukları ve elde ettikleri paraları bölüşürken kendi aralarında da sürtüşmeler yaşandığı öğrenildi.