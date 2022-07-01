Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY terör örgütünün kullandığı gizli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları tespit edilen ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının teşhiste bulunduğu 11 şahsa yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 6 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.