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Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 01.07.2022, 10:40
Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY terör örgütünün kullandığı gizli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları tespit edilen ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının teşhiste bulunduğu 11 şahsa yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 6 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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