Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Terör örgütü FETÖ/PDY’nin adalet teşkilatı yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün adalet teşkilatı yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği fiziki ve teknik takip sonucu 24 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 9 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla 21 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Firari 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.