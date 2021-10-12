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Ankara merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Ankara merkezli 9 ilde yürütülen soruşturmada 14 DEAŞ’lı gözaltına alındı.

Asayiş 12.10.2021, 09:27
Ankara merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Ankara merkezli 9 ilde yürütülen soruşturmada 14 DEAŞ’lı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan DEAŞ’lılardan 6’sının yabancı uyruklu olduğu belirlenirken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin de ele geçirildiği bildirildi.

Başsavcılıktan gözaltı kararına ilişkin açıklamada “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 14 şüphelinin, Ankara merkezli 9 ilde, 12.10.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmaları, arama / el koyma ile Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

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