Ankara merkezli 6 ildeki FETÖ soruşturmasına 21 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik 6 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin kapatılan polis kolejinde yer aldıkları ve okul sonrası dönemde de iletişime geçtikleri tespit edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 04.04.2015 tarih ve 6638 sayılı Kanun ile kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında FETÖ/PDY tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait yapıldığı tespit edilen fişlemeler, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan halihazırda 3’ü avukat toplam 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde, 08.02.2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.