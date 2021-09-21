banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Milyoner'de büyük değişiklik!
Milyoner'de büyük değişiklik!
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı

Ankara merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 12 kişiye yönelik Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zaman operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 21.09.2021, 15:24
Ankara merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 12 kişiye yönelik Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zaman operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyette bulunan 12 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirdikleri operasyonla belirlenen şüphelilerden 7’sini yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahısların yakalanması yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Barcelona 4 8
8. Osasuna 5 8
9. Mallorca 5 8
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 5 3
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0