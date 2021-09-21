Ankara merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 12 kişiye yönelik Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zaman operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyette bulunan 12 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirdikleri operasyonla belirlenen şüphelilerden 7’sini yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahısların yakalanması yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.