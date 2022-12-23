Ankara merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı

Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 38 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, yabancı ülke vatandaşlarını oturma izni karşılığında devre mülk satma vaadiyle dolandıran bir suç örgütü tespit edildi. Örgütün Ankara’daki bir otelden devre mülk satın alan mağdurları reklam, tapu ve diğer giderler adı altında yaklaşık 25 bin ile 300 bin lira arasında para alarak dolandırdıkları belirlendi. Yapılan çalışmalarda 49 şüpheli tespit edildi. Yapılan ara yakalama ile 5 şahsın tutuklandığı, 5 şahısın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı, yurt dışında olduğu tespit edilen 4 şahıs hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

300 mağdur toplam 295 milyon 521 bin 242 lira dolandırıldı

Olaya ilişkin incelemelerin devamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 25 Ekim’de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile gerekli yazışmalar yapıldı. Şüphelilere ait 4 şirketin ve şüphelilerin şahsi hesaplarının incelenmesi sonucunda 1 Ocak ile 10 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 300 mağdurun toplam 295 milyon 521 bin 242 lira dolandırıldığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin uzun süreli ve dikkatli takibi sonucunda tespiti yapılan şüpheliler hakkında Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı 120 jandarma personelinin katılımıyla 23 Aralık’ta Ankara merkezli olarak 16 ilde eş zamanlı operasyon icra edildi. Operasyonda 38 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 41 adet cep telefonu, 73 adet GSM hattı, 3 adet bilgisayar hard diski, 3 adet şirketlere ait kaşe, 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet harici bellek, 13 adet kredi kartı ve mağdurlara ait çok sayıda evrak ele geçirildi.

Adresinde bulunmayan 8 şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.