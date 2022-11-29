Ankara merkezli 14 ilde terör örgütüne üye olma suçundan 50 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara merkezli 14 ilde, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, “PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, farklı tarihlerde ifade ve fotoğraftan teşhis beyanları alınan tanık ve gizli tanıkların ifadeleri, MASAK ve HTS çalışmaları neticesinde, örgütün ‘Kadın Alan Yapılanması’ içerisinde örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde edilen 50 şüpheli hakkında; Ankara merkezli 14 ilde, ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 29 Kasım tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.