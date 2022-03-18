Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Ankara merkezli 11 ilde terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının 2013 yılı idare yargı sınavı sorularını ele geçirerek diğer örgüt üyelerine dağıtmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının 2013 yılı idare yargı sınavı sorularını ele geçirerek diğer örgüt üyelerine dağıtmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 16 şüpheli tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 11 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 8’ini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer 8 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.