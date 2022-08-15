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Ankara Mamak’ta fırtınaya dayanamayan ağaç devrildi

Ankara Mamak’ta fırtınaya dayanamayan ağaç devrildi. Yoğun rüzgardan ötürü Mamak Abidinpaşa’da ağacın devrilmesi korku dolu anlar yaşattı.

Asayiş 15.08.2022, 19:52
Ankara Mamak’ta fırtınaya dayanamayan ağaç devrildi

Ankara Mamak’ta fırtınaya dayanamayan ağaç devrildi. Yoğun rüzgardan ötürü Mamak Abidinpaşa’da ağacın devrilmesi korku dolu anlar yaşattı.

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