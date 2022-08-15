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5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yüzme erkekler 50 metre serbest stil finalinde Hüseyin Emre Sakcı, 22.38’lik derecesiyle altın madalya kazandı.
Ankara Mamak’ta fırtınaya dayanamayan ağaç devrildi
Ankara Mamak’ta fırtınaya dayanamayan ağaç devrildi. Yoğun rüzgardan ötürü Mamak Abidinpaşa’da ağacın devrilmesi korku dolu anlar yaşattı.
Asayiş 15.08.2022, 19:52
Ankara Mamak’ta fırtınaya dayanamayan ağaç devrildi. Yoğun rüzgardan ötürü Mamak Abidinpaşa’da ağacın devrilmesi korku dolu anlar yaşattı.