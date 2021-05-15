Ankara Kalesi’ne Mescid-i Aksa görseli yansıtıldı

AK Parti Ankara İl Teşkilatı tarafından Ankara Kalesi’ne Mescid-i Aksa’nın fotoğrafı yansıtıldı. Yapılan açıklamayla İsrail’in Filistinli sivilleri hedef alan saldırıları kınandı.

AK Parti Ankara İl Teşkilatı, Ankara Kalesi’nde İsrail’in Filistinli sivilleri hedef alan saldırıları kınadı. İl Teşkilatı tarafından Ankara Kalesi’ne Mescid-i Aksa’nın fotoğrafı yansıtılırken, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, yaptığı basın açıklamasında, “İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, bir asra yakın zamandır terör şebekesi siyonistlerin işgali altındadır. İsrail bir terör devletidir ve İsrail’in barbarlığını bütün dünya bildiği halde ölenler sadece Müslüman olduğu için bu vahşete sessiz kalmaktadır. Bu insanlık vahşetine, zulme dur diyen, tek lider Recep Tayyip Erdoğan’dır. Dünya lideri, devlet başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi ‘Mukaddes Şehir Kudüs’ün onurunu şerefini, izzetini haysiyetini korumak her bir Müslümanın boyunun borcudur. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs’teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik her saldırı aynı zamanda bizlere yapılmış demektir.’ Çünkü Kudüs Ankara’dır, Kudüs Müslümanların gözbebeğidir, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir” diye konuştu.