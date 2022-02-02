Ankara İtfaiyesi bir günde iki canın yardımına koştu

Başkentte bir AVM’nin çatısında çalışırken ayağı kayıp asılı kalan işçiyi kurtaran Ankara İtfaiyesi, hurda minibüsün kaportasına sıkışan köpeğin de yardımına koştu. Kurtarılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yaralı köpeğin veteriner ekiplerince tedavi altına alındığı öğrenildi.

İki olayda Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Ostim Sanayi Sitesi’nde ki hurda bir araca sıkışmış olan köpeği gören çevre esnaf itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler gerçekleştirdikleri titiz çalışma sonucu köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Sıkıştığı yerden çıkmaya çalışırken yaralandığı öğrenilen köpeğin Ankara Büyükşehir Belediyesine ait hayvan ambulansı ile tedavi edilmek üzere veteriner hekimlere teslim edildiği belirtildi.

Diğer olayda ise, Batıkent semtinde bulunan bir AVM’nin çatısına karları küremek için çıkan işçi ayağının kayması sonucu dengesini kaybetti ve çatıda asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda asılı kalan adamı vinç yardımıyla kurtardı. Vücudunda her hangi yaralanma olmayan işçinin sağlık durumun ise iyi olduğu öğrenildi.