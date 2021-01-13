Ankara-İstanbul otobanında yoğun kar yağışı

Ankara-İstanbul Otoban yolu Cankurtaran mevkiinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, Ankara’da da sabah saatlerinden itibaren kendini gösterdi. Ankara-İstanbul Otoban yolu Cankurtaran mevkiinde kar kalınlığı 10 cm’yi buldu. Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için hazır beklerken, yoğun kar yağışı devam ediyor.