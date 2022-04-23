Ankara-İstanbul otobanında otobüs yangını

Ankara-İstanbul Anadolu otoyolu Kızık mevkiinde şehirlerarası bir otobüste yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolu Kızık mevkiinde Metro Turizme ait 06 BE 3306 plakalı otobüste bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Otobüste bulunan yolcular tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi.