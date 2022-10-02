Ankara İl Jandarma Komutanlığından ’2,5 milyon liralık’ tarihi eser operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, ellerindeki tarihi eserleri 2,5 milyon lira karşılığında piyasaya sürmeyi planlayan 3 kişiye gerçekleştirdiği operasyonda bahse konu tarihi eserleri ele geçirerek, şahısları yakaladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 30 Eylül’de Mamak ve Etimesgut ilçelerinde Ö.H., M.A. ve H.Ö. adlı şahısların ellerindeki tarihi eserleri toplam 2,5 milyon lira karşılığında piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda Mamak’ta Ö.H. ve M.A., Etimesgut’ta ise H.Ö. adlı şahıs yakalandı. Yapılan arama sonunca Ö.H. ve M.A. adlı şahısların üzerinden 1 milyon lira değerle satmaya çalıştıkları 61 çeşitli ülkelere ait, tarih ve renkte madeni para, 24 çeşitli ebat ve figürlerde obje ve 1 heykel çıktı.

Etimesgut’ta yakalanan H.Ö. adlı şahsın üzerinden ise 1,5 milyon lira karşılığında satmaya çalıştığı 73 sikke ve madeni para, 1 obje ve 11 kağıt para ele geçirildi.

Bahse konu iki olayda ele geçirilen tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilmek üzere el konuldu.

Yakalanan Ö.H. ve M.A. adlı şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Öte yandan, H.Ö. hakkındaki adli işlemlerin ise devam ettiği bildirildi.