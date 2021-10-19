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Ankara İl Jandarma ekiplerinden havadan trafik denetimi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından havadan helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Asayiş 19.10.2021, 12:57
Ankara İl Jandarma ekiplerinden havadan trafik denetimi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından havadan helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Akyurt-Kalecik-Çankırı (D-140 ve D-765) Devlet Karayolu üzerinde Jandarma Havacılık Başkanlığı koordinesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce Helikopter ile Havadan Trafik Denetimi gerçekleştirildi. Denetim sırasında, kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler yer ekiplerine bildirilerek denetimlerinin yapılması sağlandı.

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