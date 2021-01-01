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Ankara Emniyeti’nin acı günü
Ankara’da dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bomba imha uzmanı Salim Değirmenci, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
Asayiş 01.01.2021, 16:34
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Ankara’da dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bomba imha uzmanı Salim Değirmenci, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.Değirmenci için Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törene, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara Vali Yardımcısı Kemal Karadağ ile Değirmenci’nin acılı ailesi katıldı. Merhum Değirmenci’nin naaşı gerçekleştirilen saygı duruşundan sonra Kuran-ı Kerim okundu. Tören dua edilmesi ile son buldu. Değirmenci Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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