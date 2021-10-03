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Ankara Emniyetinden uyuşturucu operasyonu
Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Keçiören ve Çubuk’ta yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde yapmak ve bulundurmaktan 3 kişi yakalandı.
Asayiş 03.10.2021, 22:26
Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Keçiören ve Çubuk’ta yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde yapmak ve bulundurmaktan 3 kişi yakalandı.
Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 03.10.2021 günü uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Keçiören ve Çubuk ilçelerinde yapılan uygulamada; 4.148 kg esrar, 87 adet ecstasy, 46 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında “Uyuşturucu-Uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan adli işlem başlatıldı.