Ankara Emniyetinden telefon dolandırıcılarına 4 ilde operasyon

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, vatandaşları cep telefonundan arayarak kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, hesaplarını ele geçiren 10 şüpheliye yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Müştekileri cep telefonundan bankaya ait çağrı merkezi numarasına benzer yurtdışı numarayla arayarak kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp hesaplarında olağandışı para çıkışı olduğunu ve bunları kontrol etmek için aradıklarını beyan eden şüpheli şahıslar, müştekilerin hesaplarını güvene alabilmek için telefonlarına uzaktan erişim programı yüklemeleri gerektiğini söyleyerek, bu program vasıtasıyla müştekilerin mobil bankacılıklarına erişim sağladılar. Dolandırıcıların, müştekilerin hesaplarından kredi oluşturarak hesaplarındaki tutarları üçüncü şahıslara ait banka hesaplarına transfer edip, hesaplarını boşalttıkları tespit edilmişti.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan soruşturma neticesinde Antalya’da 1, Konya’da 2, İstanbul’da 2, İzmir’de 5 şüpheli şahıs 27 Eylül günü yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda şüpheli şahısların lüks rezidanslarda yaşadığı ve lüks bir yaşantı içerisinde oldukları görülürken, rezidansta yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, binlerce sim kart ve laptop ele geçirildi. Yapılan incelemelerde ikametteki şahısların Türkiye’nin dört bir yanından yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinin merkezi olduğu ve işlemlerin bu merkezden tek elden yürütüldüğü, paraların bu merkezden transfer edildiği, tespit edilen dolandırıcılık faaliyetlerinde banka hesaplarındaki paraların kurmuş oldukları hesap ağları vasıtasıyla yurtiçi ve yurtdışı kripto cüzdanlara defalarca transfer yapılarak paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları, çok kısa bir sürede nakit paraya çevirdikleri belirlendi.

Ayrıca, yapılan incelemelerde şüpheli şahısların; kapora dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, kendisini avukat olarak tanıtma yöntemiyle dolandırıcılık, bahis dolandırıcılığı, sahte fatura ve benzer yöntemlerle vatandaşları milyonlarca TL zarara uğrattıkları tespit edilerek; binlerce vatandaşın açık kimlik bilgilerinin olduğu dijital kayıtlar da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 8 şahıs ise 30 Eylül günü Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 7’si tutuklandı, 1’i adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.