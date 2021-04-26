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Ankara Emniyeti hırsızlara göz açtırmıyor

Ankara’da Hurdacılar Sitesi’nde bir iş yerinden 400 kilogram metal makine dişlisini çalan 4 kişiden 2’si yakalandı.

Asayiş 26.04.2021, 20:20
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Ankara Emniyeti hırsızlara göz açtırmıyor

Ankara’da Hurdacılar Sitesi’nde bir iş yerinden 400 kilogram metal makine dişlisini çalan 4 kişiden 2’si yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Nisan tarihinde Yenimahalle Hurdacılar Sitesi’nde bulunan bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine intikal etti. Olay yerinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde 4 şüphelinin 20 ADZ plakalı araç ile kaçtıkları tespit edildi. Bulunan 20 ADZ plakalı araç sürücüsünün dur ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Kısa süreli takip sonucunda durdurulan araçtaki 2 şüpheli yaya olarak kaçarken, Y.T. ve B.K. yakalandı. Araçta yapılan aramada bahse konu hırsızlık olayında çalınan 400 kilogram metal makine dişlileri ele geçirildi. Yakalanan Y.T. ve B.K. hakkında adli işlem başlatılırken, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.
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