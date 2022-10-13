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Ankara Emniyet Müdürlüğünce çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensupları ile irtibatlı 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara’da gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 14 şahıs yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünce çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensupları ile irtibatlı 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara’da gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 14 şahıs yakalandı.
Asayiş 13.10.2022, 08:53
Ankara Emniyet Müdürlüğünce çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensupları ile irtibatlı 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara’da gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 14 şahıs yakalandı.