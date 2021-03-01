Ankara Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 45 şahsın tutuklandığını duyurdu.

22-28 Şubat tarihleri arasında il genelinde yapılan operasyonlarda 373 şahsın gözaltına alındığı ve 45’inin tutuklandığı belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 22-28 Şubat 2021 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 373 şahıstan 45’i tutuklanmıştır. Operasyonlarda 23,3 kg esrar, 1 kg metamfetamin ve 6 bin 800 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir” denildi.