Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Askeri Mahrem (Kara ve Hava Kuvvetleri) yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan/teşhiste bulunduğu ve örgütün mahr

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Askeri Mahrem (Kara ve Hava Kuvvetleri) yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan/teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen 9 şüpheliye Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 6 şüpheli yakalandı