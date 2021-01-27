Ankara Emniyet Müdürlüğü: "Selçuk Özdağ’ın uğradığı saldırıyla ilgili 4 şahıs daha gözaltına alındı’’

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın uğradığı fiziki saldırı sonucu 4 şüphelinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gelecek Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın 15 Aralık günü fiziki saldırıya ilgili olarak 27 Aralık günü 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler, Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir’’ denildi.