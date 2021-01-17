Ankara Emniyet Müdürlüğü, Özdağ’ı darp eden 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, evinin önünde saldırıya uğrayarak darp edilen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldıran 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın 15.01.2021 günü ikametinin önünde uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.