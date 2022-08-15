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Ankara Valisi Vasip Şahin: "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yar
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kliniğini sel bastı
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kliniğini sel bastı. Ortalık adeta göle döndü.
Asayiş 15.08.2022, 18:10
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kliniğini sel bastı. Ortalık adeta göle döndü.