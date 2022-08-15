banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Suudi petrol devinin kârında yüzde 90’lık artış
Suudi petrol devinin kârında yüzde 90’lık artış
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kliniğini sel bastı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kliniğini sel bastı. Ortalık adeta göle döndü.

Asayiş 15.08.2022, 18:10
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kliniğini sel bastı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kliniğini sel bastı. Ortalık adeta göle döndü.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu