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Ankara'da silahlı terör örgütlerine yönelik operasyon: 13 şüpheliye gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; DHKP/C silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair deliller elde edilen 6, PKK/YPG/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen Suriye uyruklu 7, toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Asayiş 21.12.2022, 10:21
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; DHKP/C silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair deliller elde edilen 6, PKK/YPG/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen Suriye uyruklu 7, toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.