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Ankara’ da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısının Afganistan’a kaçtığı belirlendi
Ankara’ da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı M.O.Y.’ nin 9 kasımda yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Pakistan üzerinden Afganistan’ a gittiği belirlenen zanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Katil zanlısının maktulleri ilaç ile uyuttuktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.
Asayiş 16.11.2022, 13:27
Ankara’ da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı M.O.Y.’ nin 9 kasımda yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Pakistan üzerinden Afganistan’ a gittiği belirlenen zanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Katil zanlısının maktulleri ilaç ile uyuttuktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.