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Ankara'da köpek sürüsü 11 yaşındaki çocuğu az kalsın parçalıyordu!

Ankara’da sabah okula gittiği sırada başıboş köpek sürüsünün saldırısına uğrayan bir çocuğu o esnada arabasıyla yoldan geçen bir kişi kurtardı. Yaşanan olayın ilk olmadığını ve can güvenliklerinin tehlikede olduğu söyleyen mahalle sakinleri ise yetkilerden sorunların çözülmesi için yardım istedi.

Asayiş 19.02.2022, 09:15 19.02.2022, 10:27

Ankara’da sabah okula gittiği sırada başıboş köpek sürüsünün saldırısına uğrayan bir çocuğu o esnada arabasıyla yoldan geçen bir kişi kurtardı. Yaşanan olayın ilk olmadığını ve can güvenliklerinin tehlikede olduğu söyleyen mahalle sakinleri ise yetkilerden sorunların çözülmesi için yardım istedi.

Olay, Yenimahalle ilçesine bağlı Serhat Mahallesi’nde meydana geldi. Okula gittiği sırada evinin karşısındaki otluk arazideki başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Ali Kayra Yağmur’u o esnada yoldan geçen bir kişi arabasına alarak kurtardı. Facianın eşiğinden kıl payı dönen çocuk köpeklerin ısırıklarından son anda kurtulmayı başardı. Daha önce de benzer saldırılara maruz kaldığını söyleyen Ali Kayra ve ailesi yaşamlarının bu durumdan dolayı olumsuz etkilendiği ve dışarıya çıkmaya dahi korktuklarını söyledi. Her gün aynı durumla karşılaştıklarını söyleyen mahalleli ise köpeklerin bir an önce toplatılması gerektiğini belirtti.

“Bugün zor kurtuldum”

Yaşadığı saldırıyı anlatan Ali Kaan Yağmur, “Okula giderken her gün aynı saldırıya maruz kalıyorum. Burada her sabah 30-40 köpek oluyor. Beni kovalıyorlar. Birisine bir şey olmadan bu durumdan kurtarılmak istiyoruz. Toplasınlar artık bu köpekleri. Bugün zor kurtuldum. Bacağımı ısıracaktı az daha. Yola doğru hızlıca koştum. Sürekli saldırıyorlar. Bugün bindiğim arabadaki abiden de Allah razı olsun. Yoksa kurtulamayacaktım. Beni okula o götürdü” ifadelerine yer verdi.

Osman Yağmur: “Çocuğuma üçüncü kez saldırdılar”

Baba Osman Yağmur, her gün tedirgin olduklarını söyleyerek, “Daha önce de yaşanan olayların tekrarı yaşanıyor. Mahallemizde sahipsiz ve küpesiz 60 tane köpek var. Bunlar zaman zaman yoldan geçen kadınlara, çocuklara, elinde renkli parçalar olan insanlara, motosikletle harekete eden kişilere saldırıyorlar. Çocuğuma üçüncü kez saldırdılar. Eşim evde küçük olduğu için müdahale edemediler. Çocuğum koştu. Kendisine araba çarpıyordu. Fren yapan araba çocuğu köpeklerden kurtardı ve okula götürdü. Tanımadığımız birisiydi. Buradaki köpeklerin kontrolsüz üremesi sorun. Biz buraya 2 sene önce taşındığımızda birkaç köpek vardı. Çevredeki köpekler üreyince 60 tane köpek oldu mahallede. Mahalleli tedirgin. Sabah okula giden çocuklar mağdur durumda. Akşam okuldan gelen çocuklarımız her gün saldırıya uğruyor. Yetkililere durumu bildirdik ama şu ana kadar gelen olmadı. Birinin başına bir iş gelmeden bu işin çözülmesi lazım. Biz hayvan karşıtı insanlar değiliz. Yanlış anlaşılmasın” diye konuştu.

Türkan Yağmur: “Çocuk kaçmasa köpek parçalayacak”

Anne Türkan Yağmur ise bir an önce sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirterek, “Köpekler bundan önce çocuğuma saldırdılar. Belediyeyi aradık. Toplamam kararlarının olmadığını söyledi. Gerekli yerleri aradık ama hiç bit netice alamadık. Bugün de çocuğum okula giderken tekrar saldırdılar. Çocuk yola doğru koştu, araba çarpacaktı. Bir araba durdu çocuğumu okula götürdü. Çocuk kaçmasa köpek parçalayacak. Koştuğu için araba çarpma korkusunu yaşadı. Can havliyle tanımadığı bir araya bindi, o da sıkıntı. Sağ olsun yardımcı olan kişi iyi niyetliymiş. Çocuğu alıp götürebilirdi. Bir an önce buna çözüm bulunsun istiyoruz. Binamızda bir çok kişi bu sıkıntıyı yaşıyor” dedi.

Şerife Atmaca: “Kendimi zor kurtardım”

Köpeklerin saldırısına maruz kalan diğer bir çevre sakini Şerife Atmaca, “Evden çıkıp karşıya geçtiğimde boş arsadaki köpekler üzerime koştu. Ben de korkudan karşıya geçmeye çalışınca yukarıdan gelen minibüsle çarpışacaktım. Altın kalıyordum, kendimi zor kurtardım. Yürüdükçe tekrar saldırmaya başladılar. Eşim de aynı olayı yaşadı. Binamızda kucağında bebeğiyle ablamız var. O da saldırıya uğradı. Bu sadece bize olan bir şey değil. Bu köpekler herkese saldırıyor. Yaşlı teyzemi var. O kendisini nasıl kurtaracak. Bu köpeklerin toplatılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

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