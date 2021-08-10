Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Yusuf G. serbest bırakıldı

- Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Yusuf G., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bir süredir ablasıyla birlikte yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Sitede yaşayanların duyulan gürültü sonrasında komşularının araması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Eda Nur’un vefat ettiği öğrenildi. Daha sonra 18 yaşındaki Eda Nur’un cansız bedeni olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

“KIZINI ÇOK HARCADILAR”

18 yaşındaki Eda Nur, hayatına son vermeden önce annesine yazdığı mesajda, “Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum siz durun” ifadeleri yer aldı. Öte yandan sosyal medya üzerinden Eda Nur Kaplan için birçok mesaj paylaşıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Yusuf G. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Yusuf G., tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından ‘konutu terk etmeme adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.