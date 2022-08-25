Ankara ’da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çatışma bölgelerindeki örgüt mensupları ile irtibat halinde oldukları ve bir kısmının geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 13 şahıs yakaland

Ankara ’da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çatışma bölgelerindeki örgüt mensupları ile irtibat halinde oldukları ve bir kısmının geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 13 şahıs yakalandı.