Ankara'da başıboş sokak köpekleri bir çocuğa daha saldırdı!

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi’ndeki bir sokakta meydana geldi. Yolda yürüyen çocuk, 6 başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Mahalle sakinleri, geçtiğimiz cumartesi günü aynı başıboş köpeklerin başka bir çocuğa saldırdığını iddia etti.