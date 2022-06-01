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Ankara'da başıboş sokak köpekleri bir çocuğa daha saldırdı!

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 6 başıboş köpek çocuğa saldırdı. O anlar mahalle sakinleri tarafından görüntülendi.

Asayiş 01.06.2022, 19:36 02.06.2022, 10:37
Ankara'da başıboş sokak köpekleri bir çocuğa daha saldırdı!

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi’ndeki bir sokakta meydana geldi. Yolda yürüyen çocuk, 6 başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Mahalle sakinleri, geçtiğimiz cumartesi günü aynı başıboş köpeklerin başka bir çocuğa saldırdığını iddia etti.

#çocuk #Ankara
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