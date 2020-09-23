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Ankara'da ameliyathanedeki sağlık çalışanlarına saldırıya ilişkin 2 gözaltı

Asayiş 23.09.2020, 12:55
2004
Ankara'da ameliyathanedeki sağlık çalışanlarına saldırıya ilişkin 2 gözaltı

Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor.

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