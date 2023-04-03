Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı:"YSK Başkan ve üyelerinin yürüttükleri kamu görevi ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesapları ile yazılı ve görsel medyada kimi şahıslar tarafından kamu görevlisine hakaret, tehdit ve benzeri suçları içeren yorum ve paylaşımlarda bulunulduğu yönündeki tespitler istikametinde soruşturma başlatılmış olup suç teşkil eden hususlar ile şüphelilerin belirlenmesi yönünde gerekli talimatlar verilmiştir."