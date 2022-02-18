Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü iki ayrı soruşturmada, FETÖ/PDY’nin Jandarma Genel Komutanlığı içindeki 99 ‘mahrem sorumlusu’ ile Mülki İdareye sızan mensuplarından sorumlu 15 mahrem sorumlusu olmak üzere toplam 114 şüphelinin Ankara merkezli 45 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.