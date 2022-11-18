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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 15’i görevde, 9’u ihraç olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 15’i görevde, 9’u ihraç olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Asayiş 18.11.2022, 09:16
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 15’i görevde, 9’u ihraç olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.