Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlığına yönelik suç içerikli paylaşımlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Koronavirüse yakalanmasına ilişkin sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlarla ilgili re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "5 Şubat 2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kendisi ve eşinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu yönünde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımını ilgi tutarak yapılan bir kısım paylaşımlarda; Cumhurbaşkanı’na hakaret, dini değerleri aşağılama vs suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız yetkisinde tespit edilen şüpheliler hakkında re’sen soruşturma başlatılmış olup konuyla ilgili gerekli adli işlemler kolluk birimleriyle birlikte yürütülmektedir” denildi.