Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan, Dışişleri Bakanlığının 2009 yılında yapmış olduğu 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mens

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan, Dışişleri Bakanlığının 2009 yılında yapmış olduğu 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, soruları alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 25 şüpheli hakkında 3 gözaltı kararı verildi.