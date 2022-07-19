Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan “2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı” soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan “2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı” soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.