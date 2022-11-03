Son Dakika
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturma çerçevesinde Halil Falyalı’ya ait Malta’da bulunan 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturma çerçevesinde Halil Falyalı’ya ait Malta’da bulunan 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konuldu.
Asayiş 03.11.2022, 12:21
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturma çerçevesinde Halil Falyalı’ya ait Malta’da bulunan 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konuldu.