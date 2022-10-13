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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada FETÖ’de çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, ByLock yazışma programını kullandıklarına dair deliller bulunan 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada FETÖ’de çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, ByLock yazışma programını kullandıklarına dair deliller bulunan 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Asayiş 13.10.2022, 08:47
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada FETÖ’de çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, ByLock yazışma programını kullandıklarına dair deliller bulunan 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.