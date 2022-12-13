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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 5 ayrı soruşturma kapsamında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 5 ayrı soruşturma kapsamında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Asayiş 13.12.2022, 08:11
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 5 ayrı soruşturma kapsamında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 5 ayrı soruşturma kapsamında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

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